Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 февраля

6 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 7 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4256,69 (-91,85) руб./грамм; на серебро - 53,32 (-1,97) руб./грамм; на платину - 2281,16 (-54,17) руб./грамм; на палладий - 3688,44 (-113,26) руб./грамм.

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом индексов несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций за исключением Японии... В Азии в понедельник преобладало снижение рынков акций за исключением Японии... читать дальше

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Авиакомпании мира увеличили в 2022 году пассажирооборот в 1,6 раза (на 64,4%) относительно предыдущего года, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В результате он восстановился до 68,5% от уровня допандемийного 2019... В результате он восстановился до 68,5% от уровня допандемийного 2019... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей), следует из данных Минфина, опубликованных на... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник на фоне роста курса доллара. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подешевели на $0,09 (0,11%) - до $79,85 за баррель. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подешевели на $0,09 (0,11%) - до $79,85 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на... Котировки мартовских фьючерсов на WTI на... читать дальше

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"Аэрофлот" с 30 мая открывает регулярные рейсы в Энфиду (Тунис), сообщила авиакомпания. Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Запуск рейсов в Энфиду ранее анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей... Запуск рейсов в Энфиду ранее анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 января объем фонда составлял 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35... На 1 января объем фонда составлял 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35... читать дальше

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Доллар США ускорил темпы роста, евро продолжает заметно дешеветь на Московской бирже в понедельник вечером. При этом доллар поднялся выше 71 руб. впервые с 9 января, а активность рынка несколько возросла после старта торговой сессии на биржах США. Курс доллара в 18:12... Курс доллара в 18:12... читать дальше

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США готовятся обложить алюминий из России 200%-й пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также... Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей), следует из данных Минфина, опубликованных на... читать дальше

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Уолл-стрит продолжает снижение в понедельник в начале торгов после падения в минувшую пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 148,61 пункта (0,44%) и составил 33777,4 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск снизился на 148,61 пункта (0,44%) и составил 33777,4 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 22,78... Standard & Poor's 500 опустился на 22,78... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе достигло максимума почти за три года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1889 установок против... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1889 установок против... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6368 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,43 руб., максимальный - 70,985 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,43 руб., максимальный - 70,985 руб. Было... читать дальше

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"Роснефть" в 2023 году планирует увеличить добычу углеводородов по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. "С ростом (планируем). В 2022 году (добыча) тоже подросла, на 3%. В этом году будет побольше, на 5%... "С ростом (планируем). В 2022 году (добыча) тоже подросла, на 3%. В этом году будет побольше, на 5%... читать дальше

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Добыча и отгрузка нефти в рамках проекта "Сахалин-1" возобновлена, сообщил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Да все нормально там. Мы оперируем, все хорошо. Работаем со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют... "Да все нормально там. Мы оперируем, все хорошо. Работаем со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют... читать дальше

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Валютную выручку от экспорта товаров в рамках межправительственных соглашений можно будет зачислять на счета поставщиков в уполномоченных банках без ее обязательной продажи. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 6 февраля, он вступает в силу со дня... читать дальше

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Минфин предлагает расширить применение налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы месторождений (brownfields), в систему предлагается включить три новых участка, в итоге общее количество месторождений увеличится с 69 до 72, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый... читать дальше

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