Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2988,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4967,99 млрд руб.

10 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 января составили по Российской Федерации 2988,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2813,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2707 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2525,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 января составили 4967,99 млрд руб. против 5308,74047 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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