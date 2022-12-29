Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2106,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4262,51 млрд руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 декабря составили по Российской Федерации 2106,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1923,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1925,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1735,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 декабря составили 4262,51 млрд руб. против 3986,23417 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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