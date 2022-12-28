Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1925,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3986,23 млрд руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 декабря составили по Российской Федерации 1925,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1735,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2167,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1994,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 декабря составили 3986,23 млрд руб. против 3636,84572 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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