Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2200 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3560,82 млрд руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 декабря составили по Российской Федерации 2200 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2035,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2155,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1981,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 декабря составили 3560,82 млрд руб. против 3545,10176 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.