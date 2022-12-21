Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2155,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3545,1 млрд руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 декабря составили по Российской Федерации 2155,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1981,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2097,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1923,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 декабря составили 3545,1 млрд руб. против 3441,05219 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.