.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2097,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3441,05 млрд руб.
.
20 декабря 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2097,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3441,05 млрд руб.
|0
20 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 декабря составили по Российской Федерации 2097,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1923,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2244,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2063,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 декабря составили 3441,05 млрд руб. против 3430,08993 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 декабря 2022 года 18:34
Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:29
Решения о том, кто станет новым владельцем невостребованной доли Shell в СРП-проекте Сахалин-2, пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как сообщалось,... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:22
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Группа компаний "Медси" серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. В... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:18
Американская 3M Co., выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе химикатов ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) к концу 2025 года. В связи с этим компания,... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:16
Росэксимбанк выкупил по оферте 74 тыс. 805 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 150 тыс. облигаций номиналом $1 тыс., таким образом, банк приобрел 49,87% выпуска. Банк завершил... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:09
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 перешли к умеренному росту после первоначального снижения при открытии сессии, тогда как Nasdaq Composite остается в минусе. Индекс... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,938 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,0475 руб., максимальный - 69,78 руб. Было... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:57
Решение ЕС одобрить механизм "потолка" цен на газ в перспективе может снизить поставки этого ресурса в регион и усилить энергетический кризис, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на мнение ряда наблюдателей. "Потолок" цен на газ, без тесно связанного с ним... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:50
Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении выплат за ущерб здоровью пострадавших по ОСОПО
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повышает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пострадавших с 2 до 3 млн рублей в рамках Обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСОПО). Согласно законопроекту, увеличится размер страховых... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:42
Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:33
Цены на золото активно растут во вторник, обновив максимум за пять недель за счет двух основных факторов: падения курса доллара и спроса на защитные активы на опасениях спада в мировой экономике. Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:27
Производитель украшений Sokolov установил ставку 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. в размере 13,4%
АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:26
О "РусГидро" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Сбор заявок... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:26
Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:20
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на уровне AA-(RU), изменив прогноз на "негативный", сообщило агентство. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ОДК базируется на оценке собственной... читать дальше
.20 декабря 2022 года 16:53
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-366 на 73 млрд 649,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.