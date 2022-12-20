Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2097,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3441,05 млрд руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 декабря составили по Российской Федерации 2097,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1923,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2244,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2063,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 декабря составили 3441,05 млрд руб. против 3430,08993 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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