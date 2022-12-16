Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2080,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3515,06 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 декабря составили по Российской Федерации 2080,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1896,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2390,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2234,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 декабря составили 3515,06 млрд руб. против 3498,58953 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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