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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2390,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3498,59 млрд руб.
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15 декабря 2022 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2390,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3498,59 млрд руб.

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15 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 декабря составили по Российской Федерации 2390,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2234,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1707,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1578,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 декабря составили 3498,59 млрд руб. против 4404,95315 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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