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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 62,3813 руб., евро - 65,8407 руб.
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10 декабря 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 62,3813 руб., евро - 65,8407 руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 62,3813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,45 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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