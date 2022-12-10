ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 62,3813 руб., евро - 65,8407 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,45 коп.

10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 62,3813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,09 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области), по оценкам "ЦИАН.Аналитика", в декабре составила 122,97 тыс. руб. за кв. м, увеличившись относительно предыдущего месяца на 0,1%. В... читать дальше

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Европейцы, желая избавиться от газовой зависимости от России, умалчивают, что меняют все на другую зависимость - от США, и сейчас, когда Европа ежедневно теряет миллиарды евро, Вашингтон их зарабатывает, заявляют в Кремле. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин"... В интервью программе "Москва. Кремль. Путин"... читать дальше

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Минфин своими приказами утвердил повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие спиртные напитки, а также этиловый спирт в 2023 году. Так, с 1 января 2023 года МРЦ на водку вырастут на 7,7% - с 261 рубля до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 л, на бренди на 7,8% - с... Так, с 1 января 2023 года МРЦ на водку вырастут на 7,7% - с 261 рубля до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 л, на бренди на 7,8% - с... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, сообщает сайт правительства РФ. "Необходимость дополнительного... "Необходимость дополнительного... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании за счет госбюджета строительство больниц в Московской и Тверской областях, строительство планируется завершить в ближайшие три года. "В ближайшие три года за счёт федерального финансирования... "В ближайшие три года за счёт федерального финансирования... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,1 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... "В РФ выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 648 млн 799 тыс. 63, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 652 тыс. 297... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. Соответствующий документ от 9 декабря 2022 года опубликован... Соответствующий документ от 9 декабря 2022 года опубликован... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 62,3813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По...

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Авиакомпания Red Wings сертифицировала первую линейную станцию оперативного технического обслуживания воздушных судов Superjet 100, расположенную на территории аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург), сообщила компания. "10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к... "10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к... читать дальше

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Министр энергетики Австралии Крис Боуэн выступил сегодня в поддержку объявленного накануне решения правительства о введении "потолка" цен на газ и уголь в стране. "Компаниям нужно быть немного умереннее в отношении прибылей, которые они хотят получить от австралийцев", -... читать дальше

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Новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году был обеспечен 9 декабря, сообщает "Газпром". "9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила... "9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила... читать дальше

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Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё 19 позициями. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила... читать дальше

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Совет директоров американской фармацевтической Pfizer Inc. одобрил увеличение квартальных дивидендов на 2,5% - до 41 цента на акцию с 40 центов, говорится в сообщении компании. Таким образом, годовая дивидендная доходность бумаг компании составит около 3,17% исходя из котировок... читать дальше

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Вопрос создания газового хаба в Турции получил дальнейшее развитие в ходе визита делегации "Газпрома" в Турцию. Председатель правления концерна Алексей Миллер, отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, сказал: "Конечно же, это газовый хаб". В пятницу... В пятницу... читать дальше

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Минсельхоз США в декабрьском отчете повысил на 1 млн тонн, до 43 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был... Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был... читать дальше

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