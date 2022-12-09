ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 62,3813 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 62,3813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,09 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38346,073 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,781 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9649 руб. Минимальный курс юаня составил 8,944 руб., максимальный - 9,002 руб. Было заключено 33644 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,944 руб., максимальный - 9,002 руб. Было заключено 33644 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8405 руб. Минимальный курс евро составил 65,4825 руб., максимальный - 66,52 руб. Было заключено 18283... Минимальный курс евро составил 65,4825 руб., максимальный - 66,52 руб. Было заключено 18283... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,41 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,21 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,21 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент $186,486 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. На 1 ноября он составлял 11 трлн 374,082 млрд рублей (эквивалент $184,841 млрд),... На 1 ноября он составлял 11 трлн 374,082 млрд рублей (эквивалент $184,841 млрд),... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне сокращения позиций игроками перед выходными. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года.... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года.... читать дальше

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Немецким компаниям и рядовым гражданам ФРГ следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер. "Гражданам, вероятно, не нужно включать отопление на полную мощность и... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 59,1 пункта по сравнению с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали... Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали... читать дальше

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Продажи автомобилей в КНР в ноябре сократились на 7,9% относительно того же месяца прошлого года - до 2,33 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Это первое снижение показателя с мая. В том числе реализация легковых машин упала на... В том числе реализация легковых машин упала на... читать дальше

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Показатель одобрения британцами подхода Банка Англии к борьбе с высокой инфляцией снизился до рекордно низкого уровня на фоне продолжающегося роста потребительских цен, вынуждающего людей сокращать расходы, свидетельствуют результаты ноябрьского опроса, проведенного... читать дальше

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Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны урегулировать вопросы, связанные с созданием общего рынка газа союза, понимание, как согласовать позиции есть, но на это требуется время, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ближайшее... "В ближайшее... читать дальше

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Потребность экономик Казахстана и Узбекистана в газе будет расти, тем более с учетом экспортных обязательств этих стран. В связи с этим руководство стран обсуждает возможность наращивания поставок в эти страны российского газа, сообщил журналистам президент России Владимир... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в пятницу после первоначального снижения при открытии торгов на фоне публикации статданных о динамике цен производителей в США. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на... Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3833 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,18 руб., максимальный - 62,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,18 руб., максимальный - 62,85 руб. Было... читать дальше

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Российские страховщики увеличили сбор премий по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) за 9 месяцев этого года на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, показатель составил 176,8 млрд рублей, согласно статистике Банка России. В то же время выплаты по ДМС... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе-ноябре 2022 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 768,2 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов сократилась на... читать дальше

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