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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,5722 руб., курс евро - в размере 65,6762 руб.
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09 декабря 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,5722 руб., курс евро - в размере 65,6762 руб.

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9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 62,5722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 65,6762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,04 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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