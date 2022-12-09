ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,5722 руб., курс евро - в размере 65,6762 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 65,6762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,04 коп.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 62,5722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,50 коп.

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Авиакомпания Red Wings сертифицировала первую линейную станцию оперативного технического обслуживания воздушных судов Superjet 100, расположенную на территории аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург), сообщила компания. "10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к... "10 декабря 2022 года авиакомпания приступила к... читать дальше

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Министр энергетики Австралии Крис Боуэн выступил сегодня в поддержку объявленного накануне решения правительства о введении "потолка" цен на газ и уголь в стране. "Компаниям нужно быть немного умереннее в отношении прибылей, которые они хотят получить от австралийцев", -... читать дальше

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Новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году был обеспечен 9 декабря, сообщает "Газпром". "9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила... "9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила... читать дальше

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Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё 19 позициями. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила... читать дальше

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Совет директоров американской фармацевтической Pfizer Inc. одобрил увеличение квартальных дивидендов на 2,5% - до 41 цента на акцию с 40 центов, говорится в сообщении компании. Таким образом, годовая дивидендная доходность бумаг компании составит около 3,17% исходя из котировок... читать дальше

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Вопрос создания газового хаба в Турции получил дальнейшее развитие в ходе визита делегации "Газпрома" в Турцию. Председатель правления концерна Алексей Миллер, отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, сказал: "Конечно же, это газовый хаб". В пятницу... В пятницу... читать дальше

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Минсельхоз США в декабрьском отчете повысил на 1 млн тонн, до 43 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был... Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был... читать дальше

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Россия ввела до конца 2023 года пошлины в размере 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Соответствующее постановление N2240 утверждено премьер-министром РФ Михаилом... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,4 тыс. случаев, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 7 397 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Попавшие под финансовые санкции российские компании смогут в 2022 г. продать акции российских компаний без уплаты налога на прибыль при условии, что на дату продажи они владели ими более одного года, следует из поправок правительства, внесенных в Госдуму. Поправки в законопроект... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 648 млн 524 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 651 тыс. 768... читать дальше

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Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре снизился до эквивалента 7 трлн 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд (5,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год) с 7 трлн 872,548 млрд рублей, или $127,938 млрд (5,9% ВВП) месяцем ранее, сообщил Минфин... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 62,3813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 65,8407 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38346,073 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,781 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9649 руб. Минимальный курс юаня составил 8,944 руб., максимальный - 9,002 руб. Было заключено 33644 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,944 руб., максимальный - 9,002 руб. Было заключено 33644 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8405 руб. Минимальный курс евро составил 65,4825 руб., максимальный - 66,52 руб. Было заключено 18283... Минимальный курс евро составил 65,4825 руб., максимальный - 66,52 руб. Было заключено 18283... читать дальше

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