Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2019,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4207,76 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2019,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1867,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2636,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2468 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 декабря составили 4207,76 млрд руб. против 3849,19801 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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