Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2636,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3849,2 млрд руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 декабря составили по Российской Федерации 2636,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2468 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2228,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2086 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 декабря составили 3849,2 млрд руб. против 3783,60517 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.