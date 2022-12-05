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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2132,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3796,02 млрд руб.
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05 декабря 2022 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2132,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3796,02 млрд руб.
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5 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1988,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1806,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1666,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 декабря составили 3796,02 млрд руб. против 3798,02199 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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