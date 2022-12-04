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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 61,7749 руб., евро - 64,9868 руб.
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04 декабря 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 61,7749 руб., евро - 64,9868 руб.
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4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 61,7749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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05 декабря 2022 года 20:20
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38569,092 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 320,677 млрд руб., или на...
.05 декабря 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9336 руб. Минимальный курс юаня составил 8,822 руб., максимальный - 8,969 руб. Было заключено 30275 сделок.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2318 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,47 руб., максимальный - 62,5975 руб. Было... читать дальше
.05 декабря 2022 года 19:00
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Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd. отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям) инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp. Circle и Concord, объявившие о... читать дальше
.05 декабря 2022 года 18:45
Авиакомпания Emirates с 15 декабря увеличит частоту полетов из Петербурга в Дубай с четырех до семи в неделю, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Полеты будут выполняться ежедневно на...
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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре увеличился до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора до 53,3... читать дальше
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Минфин РФ утвердил решение о выпуске нового флоатера с погашением в 2034 г. объемом до 750 млрд руб.
Минфин РФ с 7 декабря будет предлагать на аукционах новый выпуск ОФЗ-ПК 29023 объемом до 750 млрд рублей с погашением в августе 2034 года, говорится в сообщении министерства. Облигации имеют 47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 2023... читать дальше
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.05 декабря 2022 года 17:58
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас на товарно-сырьевой бирже регистрируются только прямые договоры. На их основании сформировались внебиржевые... читать дальше
.05 декабря 2022 года 17:49
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. В частности, закон вносит в действующие нормы закона №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое... читать дальше
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