Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1257,6 млрд руб.

2 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1257,6 млрд руб.

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Азиатским странам следует быть готовыми к "исключительной неопределенности", учитывая ослабление экономической активности в Китае из-за ковидных ограничений, а также растущее инфляционное давление в мире, спровоцированное российско-украинским конфликтом, заявила... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-09 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го... читать дальше

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Французская TotalEnergies SE на четверть сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Как сообщила TotalEnergies, она проводит... Как сообщила TotalEnergies, она проводит... читать дальше

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Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, которое начинает действовать с 5 декабря, не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается декабрьских размещений и... "Что касается декабрьских размещений и... читать дальше

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Сегодня шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB официально открыл и ввел в эксплуатацию полностью автоматизированный завод робототехники в Шанхае, сообщает "Жэньминь жибао". Это предприятие по "производству роботов с помощью роботов"... Это предприятие по "производству роботов с помощью роботов"... читать дальше

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Расценки на морскую доставку нефти из России активно растут в преддверии вступления в силу европейских санкций, поскольку владельцы судов хотят получать более высокую плату на фоне санкционных рисков, пишет Bloomberg. Транспортные компании, готовые согласиться на... Транспортные компании, готовые согласиться на... читать дальше

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Россия не будет изгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос о позиции ведомства по поводу обращения главы ВТБ Андрея Костина к президенту с предложением ограничить работу таких... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,375%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,03 (+0,08%) пункта,... читать дальше

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Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год, до конца 2023 года. Соответствующие изменения в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1... Соответствующие изменения в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сфокусирован на стимулировании экономического роста, заявил глава ЦБ И Ган на конференции в Бангкоке. "Прямо сейчас мы нацелены на поддержку экономики. Наша денежно-кредитная политика является достаточно стимулирующей, чтобы... "Прямо сейчас мы нацелены на поддержку экономики. Наша денежно-кредитная политика является достаточно стимулирующей, чтобы... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 2 ноября по 2 декабря) - 62,8078 руб. за доллар, минимальное значение - 60,7778 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,08 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,83/70,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 142 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,81/68,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,1/65,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По итогам этого года объем выпуска продукции предприятий госкорпорации "Ростех", расположенных в Уральском федеральном округе (УрФО), составит, по предварительным оценкам, 305 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель представительства "Ростеха" в Свердловской области Павел... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за азиатскими рынками акций. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта. Германский фондовый... Германский фондовый... читать дальше

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