Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2056,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3629,63 млрд руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 декабря составили по Российской Федерации 2056,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1888,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2423,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2227,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 декабря составили 3629,63 млрд руб. против 3298,17645 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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