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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 63,3008 руб.
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28 ноября 2022 года 16:00
ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 63,3008 руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 63,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,46 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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