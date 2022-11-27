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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.
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27 ноября 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.
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27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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27 ноября 2022 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с...
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Решение о расширении ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет, зависит от результатов эксперимента по онлайн-торговле вином, заявил вчера начальник управления правового обеспечения Росалкогольрегулирования Максим Никитухин на первом... читать дальше
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