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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт
В России предложили запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Структура направила в ведомство...
 
Минтруд: квалифицированные кадры для ОПК нужно стимулировать финансово
Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262...
 
В России растет спрос на автомастерские
В России у инвесторов начинает пользоваться все большей популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают...
 
27 ноября 2022 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.

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27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 ноября 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с...
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26 ноября 2022 года 17:58
ОАЭ и Туркмения обсудят создание совместного делового совета
Представительная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром промышленности и передовых технологий страны в ближайшее время посетит Туркменистан, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера, министра...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 17:03
"Соллерс" начал выпуск двух моделей LCV под своим брендом
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в татарстанской Елабуге, сообщил "Интерфакс".

На...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 16:37
При генпрокуратуре Казахстана создается спецподразделение по возврату незаконно выведенных из страны активов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". Согласно документу, президент предписывает генеральному прокурору "внести предложение по образованию в структуре генеральной прокуратуры Республики...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 15:21
Чернышенко поручил Минтрансу разработать программу субсидирования пассажирских речных круизов на 2023-2025 годы
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минтрансу до 1 марта 2023 года разработать программу субсидирования межрегиональных пассажирских речных перевозок на 2023-2025 годы, сообщает сайт правительства России в субботу. "Президент дал поручение развивать речной...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 14:25
Правительство выделило 900 млн руб. на городское благоустройство в четырех регионах РФ
На создание комфортной городской среды в четырех регионах федеральное правительство выделило 900 млн рублей, сообщает телеграм-канал кабинета министров РФ. Самый большой транш - свыше 400 млн рублей - будет направлен на завершение реконструкции набережной Волгоградского...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 13:17
В России за сутки COVID-19 заболели более 6 тыс. человек, умерли - 53
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 12:59
Правительство РФ утвердило индексацию утильсбора на спецтехнику со следующего года
Правительство РФ утвердило анонсированную ранее Минпромторгом индексацию утилизационного сбора на ряд наименований новой и бывшей в употреблении дорожно-строительной и специализированной автотехники, а также на прицепы и полуприцепы с 1 января 2023 года. Соответствующее...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 12:32
Задолженность американцев по банковским картам составила в 3- квартале рекордные $866 млрд
Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных $866 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщается в отчете кредитного агентства TransUnion.

Эти данные указывают на то, что люди прибегают к кредитным картам и...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 12:05
Ассортимент онлайн-торговли алкоголем может быть расширен после эксперимента по торговле вином
Решение о расширении ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет, зависит от результатов эксперимента по онлайн-торговле вином, заявил вчера начальник управления правового обеспечения Росалкогольрегулирования Максим Никитухин на первом...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 11:44
ЦБ РФ уточнил перечень информации по страховому рынку, которая останется закрытой в 2023 году
Банк России уточнил перечень информации по страховому рынку, которая останется закрытой в 2023 году, сообщил вчера журналистам исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов..

По его словам, сейчас можно определить позиции,...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 11:23
Государство на этой неделе увеличило закупки зерна в интервенционный фонд РФ на 35%
Государство на этой неделе закупило в интервенционный фонд РФ 200,475 тыс. тонн зерна на 3 млрд 057 млн рублей, следует из данных Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа". Это на 35,1% больше, чем было закуплено на прошлой неделе (148,367 тыс. тонн...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 10:59
В ЕС возобновят обсуждение лимита цен на российскую нефть не ранее 28 ноября
Дипломаты Евросоюза соберутся для переговоров по установлению конкретного лимита цен на российскую нефть не ранее предстоящего понедельника, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Дипломаты ЕС не встретятся в пятницу или на выходных для обсуждения "потолка"...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 10:45
"Юникредит" планирует продать свою долю в российском банке альянса Renault-Nisan
Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, планирует выйти из капитала РН банка, созданного в 2013 году совместно с автопроизводителем Renault-Nissan и специализирующегося на автокредитовании, следует из материалов Юникредит банка.

Совет директоров кредитной...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 10:34
Число случаев COVID-19 в мире превысило 641 млн, скончались более 6,6 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 641 млн 60 тыс. 808, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 629 тыс. 814...    читать дальше
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26 ноября 2022 года 10:13
Депутаты хотят обязать торговые сети сократить срок оплаты скоропортящихся товаров
Депутаты хотят обязать торговые сети в два раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, так как производители испытывают существенное давление в связи с вынужденным переходом на предоплату сырья, ингредиентов и упаковки, а торговые сети продолжают активно развиваться,...    читать дальше
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