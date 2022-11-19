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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 60,3741 руб., евро - 62,4484 руб.
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19 ноября 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 60,3741 руб., евро - 62,4484 руб.

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19 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 60,3741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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