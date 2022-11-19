ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 60,3741 руб., евро - 62,4484 руб.

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В январе - сентябре 2022 года столичные производители выпустили на 16,6% больше мясных изделий, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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За 10 месяцев 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 12% до 371 маната, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.

"В январе-октябре 2022 года среднемесячный размер пенсии увеличился на 12% по сравнению с...