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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 60,3741 руб., евро - 62,4484 руб.
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19 ноября 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 60,3741 руб., евро - 62,4484 руб.
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19 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 60,3741 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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