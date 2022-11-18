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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 ноября в размере 62,4484 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат
Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
 
Минпромторг планирует продать банкам часть кредитного портфеля ФРП
Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП; входит в группу ВЭБ.РФ) банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20-25 млрд руб....
 
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Пивоварам предоставят налоговые послабления
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18 ноября 2022 года 16:17

ЦБ РФ установил курс евро с 19 ноября в размере 62,4484 руб.

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18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 ноября 2022 года 17:42
Путин и эмир Катара подтвердили взаимную заинтересованность в координации по обеспечению стабильности на глобальном газовом рынке
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

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18 ноября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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18 ноября 2022 года 17:13
"Солид-лизинг" выкупил по оферте 32,9% выпуска облигаций серии БО-001-06 на 65 млн рублей
О "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 72 тыс. 290 облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала, сообщил эмитент.

Объем выпуска составляет 220 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 32,86% выпуска.

Агентом по...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 17:11
Нефть ускорила падение, Brent опустилась ниже $88 за баррель
Цены на нефть ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:56 мск подешевели на 2,68% - до $87,37 за...
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18 ноября 2022 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 21 по 28 ноября
В среду, 23 ноября, в Японии праздник - День благодарения труда.

В четверг, 24 ноября, в США праздник - День благодарения.

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18 ноября 2022 года 17:00
Льготное кредитование АПК в 2022 г. вырастет почти в два раза, до 177 млрд руб.
Льготное кредитование АПК РФ, которое считается самым популярным видом господдержки отрасли, в 2022 году может увеличиться до 177,1 млрд рублей с 90,5 млрд рублей в 2021 году (в 1,95 раза), сообщается в презентации Минсельхоза к парламентским слушаниям в Совете Федерации в...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:50
Applied Materials снизил квартальную чистую прибыль на 7%
Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, снизил чистую прибыль на 7% за квартал, завершившийся 30 октября, до $1,591 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,712 млрд, или $1,89 на акцию, за...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:37
Amazon будет сокращать персонал и в 2023 году
Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году.

Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявила о сокращении числа рабочих мест в подразделениях по производству устройств и...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:35
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,5 млрд руб. на уровне 9,35%
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:29
ВТБ разместил 74,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-344 на 74,1 млрд рублей
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-344 на 74 млрд 119,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:24
Правительство РФ предложило выделить 6 млрд руб. на газовые заправки в бюджете на трехлетку
Бюджетные субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ) в РФ 2023-2025 гг. составят 5,9 млрд рублей, следует из правительственных поправок к проекту трехлетнего федерального бюджета.

Документ опубликован в электронной базе...    читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 ноября
ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3413,57 (-28,82) руб./грамм; на серебро - 40,91 (-1,71) руб./грамм; на платину - 1917,78 (-56,79) руб./грамм; на палладий - 3849,14 (-169,9) руб./грамм.

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18 ноября 2022 года 16:17
ЦБ РФ установил курс евро с 19 ноября в размере 62,4484 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.

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