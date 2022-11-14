Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2996 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2918,53 млрд руб.

14 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 ноября составили по Российской Федерации 2996 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2848,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2772,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2615,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 ноября составили 2918,53 млрд руб. против 2927,38115 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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