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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 28 октября по 4 ноября на 3925 тыс. баррелей, бензина - упали на 900 тыс. баррелей
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ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%
09 ноября 2022 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 28 октября по 4 ноября на 3925 тыс. баррелей, бензина - упали на 900 тыс. баррелей
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9 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3925 тыс. баррелей - до 440,755 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 900 тыс. баррелей и составили 205,733 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 521 тыс. баррелей, достигнув 106,263 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1450 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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