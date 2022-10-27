Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2046,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2734,8 млрд руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 октября составили по Российской Федерации 2046,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1871,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1818,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1631,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 октября составили 2734,8 млрд руб. против 2811,31005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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