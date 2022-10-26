Запасы нефти в США выросли за период с 14 октября по 21 октября на 2588 тыс. баррелей, бензина - упали на 1478 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1478 тыс. баррелей и составили 207,89 млн баррелей.

26 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2588 тыс. баррелей - до 439,945 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 36762,813 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 362,411 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4785 руб. Минимальный курс юаня составил 8,41 руб., максимальный - 8,51 руб. Было заключено 41142 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,41 руб., максимальный - 8,51 руб. Было заключено 41142 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5534 руб. Минимальный курс евро составил 61,13 руб., максимальный - 61,96 руб. Было заключено 13684... Минимальный курс евро составил 61,13 руб., максимальный - 61,96 руб. Было заключено 13684... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4173 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,125 руб., максимальный - 61,9725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,125 руб., максимальный - 61,9725 руб. Было... читать дальше

.

Предприятия РФ в январе-августе 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 20 трлн 884,5 млрд рублей, что на 18,3% больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе... В августе... читать дальше

.

Плодоовощная продукция в РФ с 18 по 24 октября в среднем подорожала на 1,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 11 по 17 октября показатель вырос на 1,2%. По данным госстатистики, цены на помидоры выросли на 5,6%, огурцы - 5,4%, бананы -... По данным госстатистики, цены на помидоры выросли на 5,6%, огурцы - 5,4%, бананы -... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в сентябре по сравнению с предыдущим месяцев снизились на 6,4% после скачка на 26,7% в августе, роста на 4,7% в июле, снижения на 2,6% в июне, падения на 10,1% в мае, на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 18 по 24 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 11 по 17 октября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

.

За неделю с 18 по 24 октября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 11 по 17 октября) цены подросли на 0,02%. С начала октября цены прибавили 0,16%, с начала года выросли на... С начала октября цены прибавили 0,16%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил среду снижением. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,47% и составил 2120,58 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,47% и составил 2120,58 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 0,22% - до 1088,59 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 0,22% - до 1088,59 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

.

Оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace) сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.... читать дальше

.

По итогам 3-го квартала чистая прибыль американской нефтегазовой компании Hess Corp. подскочила в 4,5 раза и составила $515 млн, или $1,67 в расчете на акцию, по сравнению со $115 млн, или $0,37 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль... читать дальше

.

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России еще 7 физических лиц. Согласно пресс-релизу Минфина США, под санкции, в частности, попала певица Жасмин и предприниматель Игорь Чайка. Также в санкционных списках оказалось 11 организаций - акционерное общество... Также в санкционных списках оказалось 11 организаций - акционерное общество... читать дальше

.

В 3-м квартале девелопер Etalon Group сократил продажи на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,329 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Общий объем реализованной недвижимости уменьшился на 30,6% - до 66,987 тыс. кв. м. Общий объем реализованной недвижимости уменьшился на 30,6% - до 66,987 тыс. кв. м. При... При... читать дальше

.

Регуляторы энергосетей стран Балтии и Финляндии решили отложить объединение региональных рынков природного газа на один год - до октября 2024 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики Литвы. В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и... В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4755 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,26 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,26 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... читать дальше

.