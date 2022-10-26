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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 14 октября по 21 октября на 2588 тыс. баррелей, бензина - упали на 1478 тыс. баррелей
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26 октября 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 14 октября по 21 октября на 2588 тыс. баррелей, бензина - упали на 1478 тыс. баррелей
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26 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2588 тыс. баррелей - до 439,945 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1478 тыс. баррелей и составили 207,89 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 170 тыс. баррелей, достигнув 106,357 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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