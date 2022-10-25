Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2132,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3137,97 млрд руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 октября составили по Российской Федерации 2132,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1970,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2657,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2468,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 октября составили 3137,97 млрд руб. против 2652,69033 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.