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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2419,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2711,84 млрд руб.
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21 октября 2022 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2419,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2711,84 млрд руб.
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21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 2419,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2245,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2296,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2132,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 2711,84 млрд руб. против 2709,86202 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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