Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2296,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2709,86 млрд руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 октября составили по Российской Федерации 2296,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2132,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2161,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2000,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 октября составили 2709,86 млрд руб. против 2895,86849 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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