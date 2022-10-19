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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 октября по 14 октября на 1725 тыс. баррелей, бензина - упали на 114 тыс. баррелей
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19 октября 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 7 октября по 14 октября на 1725 тыс. баррелей, бензина - упали на 114 тыс. баррелей
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19 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1725 тыс. баррелей - до 437,357 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 114 тыс. баррелей и составили 209,368 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 124 тыс. баррелей, достигнув 106,187 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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