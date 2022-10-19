Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2161,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2895,87 млрд руб.

19 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 октября составили по Российской Федерации 2161,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2000,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2209,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2025,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 октября составили 2895,87 млрд руб. против 2858,74065 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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