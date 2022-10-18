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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2209,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2858,74 млрд руб.
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18 октября 2022 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2209,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2858,74 млрд руб.
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18 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 октября составили по Российской Федерации 2209,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2025,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2070,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1890,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 октября составили 2858,74 млрд руб. против 2810,61981 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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