Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2070,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2810,62 млрд руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 2070,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1890,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2063,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1861,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 октября составили 2810,62 млрд руб. против 2805,42072 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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