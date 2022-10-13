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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 30 сентября по 7 октября на 9879 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2022 тыс. баррелей
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13 октября 2022 года 18:01

Запасы нефти в США выросли за период с 30 сентября по 7 октября на 9879 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2022 тыс. баррелей

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13 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9879 тыс. баррелей - до 439,082 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 2022 тыс. баррелей и составили 209,482 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4853 тыс. баррелей, достигнув 106,063 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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