Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2019 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2781,89 млрд руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 октября составили по Российской Федерации 2019 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1840,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2087 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1949,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 октября составили 2781,89 млрд руб. против 3175,03311 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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