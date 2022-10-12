Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2087 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3175,03 млрд руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 октября составили по Российской Федерации 2087 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1949,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2473,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2269,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 октября составили 3175,03 млрд руб. против 2854,51543 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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