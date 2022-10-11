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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2473,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2854,52 млрд руб.
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11 октября 2022 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2473,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2854,52 млрд руб.
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11 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 2473,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2269,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2840,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2670,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 октября составили 2854,52 млрд руб. против 2855,85496 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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