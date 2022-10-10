Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2840,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2855,85 млрд руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 октября составили по Российской Федерации 2840,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2670,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2911,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2738,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 октября составили 2855,85 млрд руб. против 2939,20806 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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