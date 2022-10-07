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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,2534 руб., курс евро - в размере 58,2392 руб.
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07 октября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,2534 руб., курс евро - в размере 58,2392 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - По итогам вчерашних торгов основные фондовые индексы стран Западной Европы снизились вторую сессию подряд. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,64% и составил 396,35 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,78%, германский DAX - на 0,37%, французский САС 40 - на 0,82%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 0,91% и 1% соответственно. Акции Shell PLC подешевели на 2,8%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания ожидает ослабления результатов в подразделении Integrated Gas и снижения маржи нефтеперерабатывающего сектора в 3-м квартале текущего года по сравнению со 2-м кварталом. Бумаги Imperial Brands PLC прибавили в цене 2,5%. Британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, принял решение начать новую программу выкупа акций объемом до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,13 млрд). Цена акций британской Diageo PLC упала на 1,4%. Крупнейший в мире производитель алкоголя сообщил, что начало 2023 года было успешным для компании, и что она по-прежнему намерена достичь среднесрочных целевых показателей, несмотря ожидаемое сохранение непростых условий для ведения бизнеса. Рыночная капитализация производителя спортивных автомобилей класса люкс Porsche AG за неделю после дебютных торгов превысила капитализацию Volkswagen AG, являющейся "материнской" компанией Porsche и ведущим автопроизводителем в Европе. По итогам торгов в четверг акции Porsche подорожали на 3,2%, бумаги Volkswagen прибавили в цене 2,3%. Капитализация первой компании составила 80,1 млрд евро, второй - 77,2 млрд евро. Стоимость шведского производителя грузовиков Volvo AB повысилась на 0,4%. Компания поставит 20 электрогрузовиков интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. в Германии. Акции британской букмекерской компании 888 Holdings PLC подорожали на 1,9%. Компания запустила букмекерский бизнес в Танзании, Мозамбике, Кении и Замбии. Инвесторы обеспокоены влиянием высоких цен на нефть на динамику инфляции и мировой экономики после решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с, пишет Trading Economics. Трейдеры вчера в том числе анализировали протокол сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который показал, что его руководители обеспокоены ростом инфляции и пообещали продолжать повышать ставки, даже если экономический рост будет поставлен под угрозу. Объем заказов промпредприятий Германии в августе опустился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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