Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,3923 руб.

Минимальный курс доллара США составил 53,64 руб., максимальный - 59 руб. Была заключена 38431 сделка. Объем торгов составил 103561,35 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8625 руб. за доллар США.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3923 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 33746,415 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,425 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1855,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1992 руб. Минимальный курс юаня составил 8,017 руб., максимальный - 8,545 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,017 руб., максимальный - 8,545 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9179 руб. Минимальный курс евро составил 50,725 руб., максимальный - 57,205 руб. Было заключено 23814... Минимальный курс евро составил 50,725 руб., максимальный - 57,205 руб. Было заключено 23814... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1524 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,23 руб., максимальный - 58,61 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 53,23 руб., максимальный - 58,61 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после волатильных колебаний на корпоративных и геополитических новостях, поддержку покупателям к вечеру оказали новости из Кремля, где состоялись выступление президента РФ Владимира Путина и подписание договоров о принятии в состав... читать дальше

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Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы. В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается... В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается... читать дальше

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Минфин США включил сегодня в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ. В документе Управления по контролю за иностранными активами... В документе Управления по контролю за иностранными активами... читать дальше

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Минфин РФ планирует в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Будут... Будут... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в августе 2022 года увеличилась на 2 трлн 507,9 млрд рублей, или на 3,5%, до 73 трлн 333,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-августе 2022 года выросла на 10,7%. В... читать дальше

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Главный исполнительный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс выступил против августовского предложения администрации президента США Джо Байдена об ограничении экспорта нефтепродуктов из страны, пишет The Wall Street Journal. В письме к Минэнерго США, оказавшемся в... В письме к Минэнерго США, оказавшемся в... читать дальше

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Минфин США произвел масштабное обновление российского сегмента SDN List. Помимо членов российского парламента, санкционный список пополнили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, следует из сообщения OFAC. Набиуллина, которая до... Набиуллина, которая до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3923 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,64 руб., максимальный - 59 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 53,64 руб., максимальный - 59 руб. Была заключена... читать дальше

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Единые стандарты минимальных требований при страховании рисков заемщиков, установленные указанием Банка России, начнут действовать с 1 октября этого года, они отменят индивидуальные подходы страховщиков к наполнению и условиям действия таких полисов, заявил "Интерфаксу"... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 58,6 пункта по сравнению с 58,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные предполагали повышение... Предварительные данные предполагали повышение... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-августе 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 997,2 млрд рублей, или на 8,3%, до 13 трлн 20,4 млрд рублей, против роста на 1 трлн 728,0 млрд рублей, или на 18,2%, за аналогичный период 2021 года,... читать дальше

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Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в ходе выступления в Нью-Йорке подчеркнула необходимость непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей. "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение... "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение... читать дальше

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