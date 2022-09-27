Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1148 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,08 руб., максимальный - 8,192 руб. Было заключено 47864 сделки. Объем торгов составил 76504,06 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,155 руб. за юань.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1148 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 33740,990 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 680,717 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,402 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,545 руб., максимальный - 58,1675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,545 руб., максимальный - 58,1675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0136 руб. Минимальный курс юаня составил 7,912 руб., максимальный - 8,164 руб. Было заключено 82784 сделки.... Минимальный курс юаня составил 7,912 руб., максимальный - 8,164 руб. Было заключено 82784 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2054 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,4676 руб. Минимальный курс евро составил 54,575 руб., максимальный - 56,0575 руб. Было заключено 22657... Минимальный курс евро составил 54,575 руб., максимальный - 56,0575 руб. Было заключено 22657... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в плюсе, завершил торги снижением индикаторов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, рисков эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи к 18:50 мск понизился на... Индекс МосБиржи к 18:50 мск понизился на... читать дальше

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"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 29 сентября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 10% с 4%, сообщается в информации... читать дальше

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Ставки по ипотечным кредитам в США продолжили подъем шестую неделю подряд и достигли максимума более чем за 15 лет - с июля 2007 года, сообщает The Wall Street Journal. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 6,7%... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 6,7%... читать дальше

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Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании. Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению... Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью CNBC. К настоящему времени базовая процентная ставка даже не... К настоящему времени базовая процентная ставка даже не... читать дальше

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Минсельхоз РФ скорректировал правила проведения закупочных интервенций на рынке сельхозпродукции. Как сообщает ведомство, теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее... Как сообщает ведомство, теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее... читать дальше

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Банк России сообщает о продлении ограничений на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Как указывается в пресс-релизе регулятора, "такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6... Как указывается в пресс-релизе регулятора, "такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП в следующем году для стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM), в том числе для Китая. Теперь аналитики предполагают повышение экономики этих государств на 4%... Теперь аналитики предполагают повышение экономики этих государств на 4%... читать дальше

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Юрлица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений, принял решение Банк России, сообщается на сайте регулятора. Акции "СПБ биржи" взлетели на торгах "Московской биржи" в четверг... Акции "СПБ биржи" взлетели на торгах "Московской биржи" в четверг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5572 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,265 руб., максимальный - 58,205 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,265 руб., максимальный - 58,205 руб. Было... читать дальше

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Банк России задумался о подготовке отдельного федерального закона, которым будет регулироваться деятельность ценовых информационных агентств. "Мы прорабатываем вопрос возможной разработки закона об информационных агентствах. Установить для них определенные требования,... "Мы прорабатываем вопрос возможной разработки закона об информационных агентствах. Установить для них определенные требования,... читать дальше

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Петербург попал в программу Ростуризма по льготному кредитованию строительства и реконструкции отелей, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг. "Ростуризм отобрал в этом году 51 инвестиционный проект суммарно на 13,5 тыс. номеров, которые поддержаны в... "Ростуризм отобрал в этом году 51 инвестиционный проект суммарно на 13,5 тыс. номеров, которые поддержаны в... читать дальше

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