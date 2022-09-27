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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,2479 руб.
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27 сентября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,2479 руб.
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27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2479 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,85 руб., максимальный - 58,9825 руб. Было заключено 36279 сделок. Объем торгов составил 96990,71 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,4575 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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