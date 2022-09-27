Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,04 руб.

Минимальный курс евро составил 55,795 руб., максимальный - 56,995 руб. Было заключено 15773 сделки. Объем торгов составил 38944,62 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,15 руб. за евро.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,04 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 33952,523 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,230 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1148 руб. Минимальный курс юаня составил 8,08 руб., максимальный - 8,192 руб. Было заключено 47864 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,08 руб., максимальный - 8,192 руб. Было заключено 47864 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2479 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,85 руб., максимальный - 58,9825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,85 руб., максимальный - 58,9825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,04 руб. Минимальный курс евро составил 55,795 руб., максимальный - 56,995 руб. Было заключено 15773 сделки.... Минимальный курс евро составил 55,795 руб., максимальный - 56,995 руб. Было заключено 15773 сделки.... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-307 на 22 млрд 92,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги ростом, корректируешь после падения предыдущих дней. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,04% и составил 1953,46 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,04% и составил 1953,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,96% - до 1053,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,96% - до 1053,46 пункта. Европейские рынки акций снижались в... Европейские рынки акций снижались в... читать дальше

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Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск поднялся на первую строчку списка из 400 самых состоятельных американцев по версии журнала Forbes. Состояние Маска за год выросло более чем на $60 млрд и достигло $251 млрд. Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава... Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава... читать дальше

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ наносят ущерб экономике Европы, и европейские страны ожидают от властей ЕС ответа, как долго еще продлится такая ситуация. "Предприятия в Европе с трудом справляются или не справляются вовсе с ценами на... "Предприятия в Европе с трудом справляются или не справляются вовсе с ценами на... читать дальше

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Банкноты с портретом короля Карла III начнут выпускать в обращение с середины 2024 года, проинформировал Банк Англии. Выпустят и новые монеты, однако в банке отметили, что пока неизвестно, какой именно портрет короля используют для новых банкнот и монет. Ожидается, что... Выпустят и новые монеты, однако в банке отметили, что пока неизвестно, какой именно портрет короля используют для новых банкнот и монет. Ожидается, что... читать дальше

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Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 октября будут проиндексированы на 6,52%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованного на официальном... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние пять... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1441 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2027 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,8825 руб., максимальный - 59,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,8825 руб., максимальный - 59,17 руб. Было... читать дальше

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Союз старателей России просит гарантировать выкуп государством всего добываемого в стране золота по цене, определяемой правительством, но не ниже 4,3 тыс. рублей за грамм. Для сравнения, текущая учетная цена ЦБ РФ, привязанная к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка... Для сравнения, текущая учетная цена ЦБ РФ, привязанная к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии в 2023 году ожидает дефицит республиканского бюджета на уровне 3-4 млрд белорусских рублей ($1,2-1,6 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. "Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к... "Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к... читать дальше

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Минфин РФ ставит задачу активно участвовать на внутреннем долговом рынке, но не будет размещать облигации федерального займа (ОФЗ) "в ущерб доходности", заявил "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов. "Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем... "Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем... читать дальше

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В августе продажи новых домов в США выросли на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Темпы подъема показателя стали максимальными с июня 2020 года. В июле, согласно пересмотренным данным, было... В июле, согласно пересмотренным данным, было... читать дальше

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