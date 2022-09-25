ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 сентября в размере 58,1006 руб., евро - 56,4751 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 56,4751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 58,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73, руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 57,999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 55,9278 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 55,9278 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Изменение денежной массы в еврозоне ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 34061,753 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2845,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3936,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9764 руб. Минимальный курс евро составил 55,0325 руб., максимальный - 58,9725 руб. Было... Минимальный курс евро составил 55,0325 руб., максимальный - 58,9725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0497 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,2 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,2 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0953 руб. Минимальный курс юаня составил 8,001 руб., максимальный - 8,187 руб. Было заключено 58990 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,001 руб., максимальный - 8,187 руб. Было заключено 58990 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины и санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи опускался ниже 1900... читать дальше

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Доля в общих сборах "неблагополучных" регионов с точки зрения результатов операций по ОСАГО составила 7,2%, доля в выплатах оказалась на уровне 12,5% за скользящий год с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, сообщает Банк России в "Мониторинге региональных рисков... читать дальше

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Индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года уже учтена в действующем прогнозе по инфляции в РФ в 2022 году на уровне 12,4%, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития. "Индексация тарифов с 1 декабря в 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022... "Индексация тарифов с 1 декабря в 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022... читать дальше

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АПК РФ экспортирует в среднем около 16% производимой в год продукции, по некоторым видам этот показатель значительно выше, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов на пресс-конференции в понедельник в Москве. "Сегодня можем говорить, что... "Сегодня можем говорить, что... читать дальше

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Британские власти объявили о новых санкциях против РФ - за референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании. Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33... Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 770 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0586 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,475 руб., максимальный - 58,98 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,475 руб., максимальный - 58,98 руб. Было... читать дальше

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Цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара США до рекорда за последние 20 лет и доходности десятилетних гособлигаций до максимума с 2010 года, сообщает MarketWatch. Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже... Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже... читать дальше

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Компании, которые только недавно вышли на открытый рынок, вошли в число худших при обвале стоимости акций в этом году, что способствовало замораживанию рынку IPO, пишет The Wall Street Journal. Акции примерно 87% компаний, которые провели IPO в прошлом году, сейчас... Акции примерно 87% компаний, которые провели IPO в прошлом году, сейчас... читать дальше

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Цены на нефть перешли сегодня ближе к вечеру к росту после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. Давление на нефтяной рынок оказывали опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу... Давление на нефтяной рынок оказывали опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу... читать дальше

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Американские фондовые индексы торгуются без единой динамики в ходе сессии понедельника. Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние... читать дальше

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