Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2406,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3181,9 млрд руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 2406,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2215,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2426,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2262,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 сентября составили 3181,9 млрд руб. против 3417,02226 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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