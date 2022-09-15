.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 15 сентября составил 59,6663 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Медиарейтинг банков за август 2022 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2022 года. Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга...
 
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. "Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики...
 
Ведомствам предложат урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%
Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Такое решение не означает, что траты следующего года окажутся меньше, чем предполагалось в законе о...
 
15 сентября 2022 года 15:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 15 сентября составил 59,6663 руб.

 0  
15 сентября. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,6663 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США упал на 1088 пунктов.

С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 сентября выросла на 0,85% и составила 42786,803 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42786,803 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,946 млрд руб., или на...
.
15 сентября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,6694 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6694 руб.

Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,7598 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7598 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,45 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5513 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5513 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,512 руб., максимальный - 8,599 руб. Было заключено 33106 сделок....    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:00
Минфин США обновил российский сегмент санкционного списка
Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка. Всего в санкционные списки включили 44 физических и 32 юридических лица из РФ.

Как следует из материалов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в SDN...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:58
Индексы МосБиржи и РТС повысились на 0,4%
Российский фондовый рынок начал \торги символическим ростом, но довольно быстро перешел к незначительному снижению, но завершил в плюсе.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 2446,59 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,41% - до...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:52
OFAC предупреждает: сотрудничество с НСПК может быть расценено как помощь в обходе санкций
Финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. Такое...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:46
"АвтоВАЗ" в 2024-2025 гг. поставит на конвейер две новые модели - Минпромторг
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание двух новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Как следует из сообщения, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:39
Объем реинвестированных дивидендов во второй половине октября и ноябре может составить 287-343 млрд руб. - оценки SberCIB
Совокупный объем рекомендованных дивидендов, которые могут быть реинвестированы во второй половине октября и ноябре, составит порядка 287-343 млрд рублей, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Это оборот по индексу МосБиржи за 8-10 дней, или 2,2-2,6%...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:30
Нефть теряет более 4%
Нефтяные цены падают более чем на 4% в ходе торгов вечером на фоне укрепления доллара и опасений по поводу снижения спроса.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:25
Российский рынок акций получает приток новых денег с закрывшихся "дорогих" банковских депозитов - BCS GM
Фондовый рынок РФ получает приток новых денег с закрывшихся "дорогих" шестимесячных банковских депозитов, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:15
"Газпром" и правительство РФ обсуждают ипотеку на газификацию
В правительстве РФ обсуждается возможность введения ипотеки для целей газификации домовладений, сообщил в четверг гендиректор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022).

"Мы сейчас нашли хорошую форму...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,7029 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7029 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,4475 руб., максимальный - 60,18 руб. Была...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 17:56
В России все контракты по газификации регионов теперь будут проходить с банковским сопровождением
Все контракты группы "Газпром межрегионгаз" в рамках газификации регионов РФ и догазификации теперь будут проходить с банковским сопровождением, сообщил в четверг журналистам на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022) гендиректор компании Сергей...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 17:44
Экспорт нефти из Ирака снизился в августе на 0,9%
Экспорт нефти из Ирака в августе снизился на 34 тыс. б/с относительно июля и составил 3,667 млн б/с, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на предварительные данные министерства нефти Ирака.

Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 17:20
Рынок акций США, открывшийся снижением, перешел к слабому росту
Американские фондовые индексы, начавшие торги в четверг снижением, перешли к слабому росту.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск вырос на 82,87 пункта (0,27%) и составил 31217,96 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 3,97 пункта (0,1%) - до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.