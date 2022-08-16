ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 61,3747 руб., курс евро - в размере 62,5056 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 62,5056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,99 коп.

16 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 61,3747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,54 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38927,327 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,186 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9353 руб. Минимальный курс юаня составил 8,816 руб., максимальный - 9,02 руб. Было заключено 36066 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,816 руб., максимальный - 9,02 руб. Было заключено 36066 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6665 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7899 руб. Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980... Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 9 по 15 августа в среднем подешевела на 3,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю со 2 по 8 августа показатель снизился на 3,3%. Снижение цен на огурцы составило 6,4%, свеклу столовую - 6,0%, картофель - 5,4%,... Снижение цен на огурцы составило 6,4%, свеклу столовую - 6,0%, картофель - 5,4%,... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за июль на 8,7%, или на 69,6 млн рублей, и на 1 августа 2022 г. составила 732,1 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне снижение задолженности составляло... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 9 по 15 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На девяти предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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За неделю с 9 по 15 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю со 2 по 8 августа цены продемонстрировали снижение на 0,08%. С начала августа цены снизились на 0,23%, с начала года выросли на... С начала августа цены снизились на 0,23%, с начала года выросли на... читать дальше

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В июле 2022 года по сравнению с июнем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 2,2% после падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 2,3%. В годовом выражении цены... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%, завершил среду в миноре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,9% и составил 2188,56 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,9% и составил 2188,56 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,49% - до 1136,40 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,49% - до 1136,40 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Минфин РФ предлагает установить предельный размер обеспечения исполнения госконтрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, на строительство объектов капитального строительства, следует из проекта правительственного постановления, подготовленного ведомством и... читать дальше

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В 1-м полугодии государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил рекордный убыток. Как говорится в отчетности фонда, в январе-июне его потери от инвестиций составили 14,4%, или $174 млрд. По... Как говорится в отчетности фонда, в январе-июне его потери от инвестиций составили 14,4%, или $174 млрд. По... читать дальше

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В январе-июле импорт плодоовощной продукции в РФ составил 5,1 млн тонн, говорится в сообщении Россельхознадзора. Увеличились объемы ввоза из Марокко - на 45% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, Туркмении - на 30%, Казахстана - на 21%, Таджикистана - на... Увеличились объемы ввоза из Марокко - на 45% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, Туркмении - на 30%, Казахстана - на 21%, Таджикистана - на... читать дальше

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На фоне статданных, указавших на неожиданное снижение запасов нефти в США за минувшую неделю, нефтяные цены вернулись к росту. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск подорожали на $0,69 (0,75%) - до $93,03 за баррель.... Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск подорожали на $0,69 (0,75%) - до $93,03 за баррель.... читать дальше

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"Мечел" подал заявление в депозитарий (Райффайзенбанк) об автоматической конвертации американских депозитарных расписок в обыкновенные и привилегированные акции, сообщила компания. Автоматическая конвертация предусмотрена для депозитарных расписок, которые учитываются... Автоматическая конвертация предусмотрена для депозитарных расписок, которые учитываются... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6994 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 61,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 61,1975 руб. Было... читать дальше

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