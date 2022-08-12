Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,7836 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,1825 руб., максимальный - 61,0225 руб. Была заключена 18141 сделка. Объем торгов составил 63517,93 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,7 руб. за доллар США.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7836 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37789,698 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 238,367 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8192 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0297 руб. Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4167 руб. Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги в плюсе на позитивных сигналах, поступающих с мировых фондовых площадок; тем не менее, активность покупателей сдерживалась падающими ценами на нефть. Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу... Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу... читать дальше

.

Розничные продажи водки в РФ в июле составили 6,37 млн декалитров (дал), что на 5,3% больше, чем в июне (6,05 млн дал), сообщается в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс". Продажи коньяка в июле по сравнению с июнем выросли также на 5,3%, до... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в январе-июне 2022 года подскочила в 6,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, до 3,366 млрд рублей, следует из отчетности... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще завершают неделю в плюсе. "Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, -... "Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, -... читать дальше

.

Медианная стоимость жилой недвижимости в 185 крупнейших городских агломерациях США увеличилась на 14,2% во втором квартале 2022 года, составив $413,5 тыс., свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Цены на дома выросли в 184 агломерациях и... Цены на дома выросли в 184 агломерациях и... читать дальше

.

В Минцифры РФ считают, что события в начале 2022 года окажут влияние на развитие телекоммуникационной отрасли, в частности, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса на услуги связи до минимальных. Такая оценка дана в документе к тексту проекта... Такая оценка дана в документе к тексту проекта... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7836 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1825 руб., максимальный - 61,0225 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,1825 руб., максимальный - 61,0225 руб. Была... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше

.

Рынок акций США открылся на позитивной ноте. Основные фондовые индексы могут завершить ростом четвертую неделю подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... читать дальше

.

Банк России не будет проводить внеочередные заседания совета директоров до конца 2022 года при развитии ситуации в рамках базового прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу. "Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация... "Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация... читать дальше

.

Индия в июле 2022 года импортировала золото на $2,37 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 14% меньше, чем в июне, на 10% меньше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах, и на 44% меньше, чем в июле пошлого года. Всего за... Всего за...

.

Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июле 2022 года сократился к июлю 2021 года на 5%, следует из сообщения департамента транспорта Москвы. Показатель в абсолютном выражении не приводится. В сравнении с июлем... Показатель в абсолютном выражении не приводится. В сравнении с июлем... читать дальше

.