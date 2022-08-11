Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5593 руб.

Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292 сделки. Объем торгов составил 58718,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,6125 руб. за евро.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5593 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38028,065 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,511 млрд руб., или на...

.

нк России зарегистрировал дебютную программу облигаций ООО "РГД проектное финансирование" серии 001Р, говорится в сообщении регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 4-00665-R-001P. Бонды, размещаемые в рамках программы, будут предназначены для... Программе присвоен регистрационный номер 4-00665-R-001P. Бонды, размещаемые в рамках программы, будут предназначены для... читать дальше

.

Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) серий 001Р-01 и 001Р-02, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P. Параметры займов не... Параметры займов не... читать дальше

.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций АО "Новая концессионная компания" с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер... Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6322 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5593 руб. Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292... Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0124 руб. Минимальный курс юаня составил 8,988 руб., максимальный - 9,076 руб. Было заключено 35268 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,988 руб., максимальный - 9,076 руб. Было заключено 35268 сделок.... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги государственной корпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизах агентств. Как... Как... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, открывшийся в умеренном плюсе, завершил четверг падением индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,85% и составил 2133,11 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,85% и составил 2133,11 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 1,08% - до 1106,29 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 1,08% - до 1106,29 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 3 млн 607,859 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16%... читать дальше

.

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне, согласно данным риэлтерского агентства StreetEasy, достигла рекордного максимума и составила в среднем $3,5 тыс. При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного... При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного... читать дальше

.

"Распадская" в 2022 году планирует произвести 23 млн тонн угля, заявил в четверг на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков гендиректор "Распадской угольной компании" (РУК) Андрей Давыдов, слова которого передал один из участников звонка. В 1-м полугодии... В 1-м полугодии... читать дальше

.

Нефтяные котировки продолжают повышаться вечером в четверг. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск подорожали на $1,53 (1,57%) - до $98,93 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск подорожали на $1,53 (1,57%) - до $98,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской... Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской... читать дальше

.

Грузооборот морских портов России за январь-июль 2022 года уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482,0 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% - до 225,8 млн тонн, а наливных грузов вырос на 4,5% - до 256,2 млн... читать дальше

.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США выросли на прошлой неделе и снова превысили 5% годовых, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6129 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5225 руб., максимальный - 60,735 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,5225 руб., максимальный - 60,735 руб. Было... читать дальше

.