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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа
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05 августа 2022 года 16:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа
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5 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3461,06 (+48,92) руб./грамм; на серебро - 39,33 (+0,74) руб./грамм; на платину - 1775,95 (+28,47) руб./грамм; на палладий - 4033,24 (+119,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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